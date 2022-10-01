В России назвали способ решить проблему бесхозных труб
Около 10% российских сетей водоснабжения и водоотведения не приняли в эксплуатацию ни муниципальные унитарные предприятия (МУПы), ни акционерные общества, ни концессионеры, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов ГК «Росводоканал».
В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) «Известиям» рассказали, что у бесхозяйных сетей сегодня есть две ключевые проблемы: процедура их передачи гарантирующему поставщику и включение в тариф расходов на их ремонт и содержание.
«Процедура передачи бесхозяйного имущества очень длительная. Прежде чем суд признает муниципалитет новым собственником сетей, у предыдущего владельца есть один год на их возврат. Только после истечения этого срока орган местного самоуправления признается полноправным собственником и далее может передать сети ресурсоснабжающей организации. Процесс очень растянут. Во-вторых, после получения на баланс коммунального предприятия сетей тарифный орган должен включить расходы на их содержание и ремонт в тариф», — говорят в РАВВ.
При этом подчеркивают, что на практике этих денег ресурсоснабжающие организации никогда не увидят.
Еще одной проблемой водосетей является банкротство предприятий, из-за которого невозможно отследить, когда именно и какой организацией были брошены участки сетей.
«Добровольно водоснабжающие организации не берутся принимать к себе на баланс бесхозяйные сети. Ведь до 80% случаев эти сети будут в неисправном состоянии. Ресурсоснабжающая организация не хочет тратить на них деньги. В бюджете муниципалитета также вряд ли найдутся свободные деньги на обслуживание таких сетей. До потребителя вода доходит с загрязнениями, в том числе из-за отложений в трубах», — отмечает президент АКОН Никита Чулочников.
По мнению экспертов из «Росводоканала», решить проблему можно при поддержке власти. Обязательным условием должно стать определение эксплуатирующей организации на стадии постройки сетей водоотведения и водоснабжения, а также фиксация их передачи.
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