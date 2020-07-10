В России назвали фантастической цену на нефть в 100 долларов за баррель
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что подобная ситуация возможна на рынке только при выпадении какого-либо крупного игрока.
После падения цен на нефть до отрицательных значений инвестиции в нефтегазовую сферу могут иссякнуть, а стоимость топлива превысит отметку $100 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы аналитиков.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что единственный возможный сценарий, при котором цена за баррель может достигнуть 100 долларов - это выпадение из рынка одного из крупных производителей и экспортеров нефти.
«Это прогноз ради эпатажа. Вряд ли мы увидим 100 долларов за баррель. Никаких предпосылок к этому нет. Единственный шанс увидеть такие цифры, если Иран нападет на Саудовскую Аравию, и они друг друга разбомбят, и не будут экспортировать нефть. Тогда на мировом рынке возникнет дефицит предложения.
Выпадение одного из крупных поставщиков резко и полностью из рынка - только это может привести к подорожанию. Но сейчас в обычной ситуации нет предпосылок. Если возникает дефицит, его быстро покроет и ОПЕК+ и сланцевые проекты. Опять же, высокая цена на нефть, с одной стороны, это для нас хорошо, мы больше денег будем получать в бюджет, с другой стороны, при высокой цене за баррель будут развиваться сланцевые проекты. В идеале нам нужна цена около 50 долларов за баррель, при ней мы будем верстать свой бюджет без дефицита, а сланцевые проекты не будут активно развиваться, поскольку для них эта цена весьма такая напряженная», - объяснил он.
В долгосрочной перспективе, как соглашаются большинство западных аналитиков, цены на нефть должны установиться на уровне, позволяющем энергетическому сектору получать выгоду, производя достаточное для удовлетворения потребностей количество топлива.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов прогнозировал, что цены на нефть установятся в диапазоне $35–40. Глава Минэнерго Александр Новак при этом допускал, что во второй половине 2020 года стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45.
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