В России назвали фантастической цену на нефть в 100 долларов за баррель

«Это прогноз ради эпатажа. Вряд ли мы увидим 100 долларов за баррель. Никаких предпосылок к этому нет. Единственный шанс увидеть такие цифры, если Иран нападет на Саудовскую Аравию, и они друг друга разбомбят, и не будут экспортировать нефть. Тогда на мировом рынке возникнет дефицит предложения.

Выпадение одного из крупных поставщиков резко и полностью из рынка - только это может привести к подорожанию. Но сейчас в обычной ситуации нет предпосылок. Если возникает дефицит, его быстро покроет и ОПЕК+ и сланцевые проекты. Опять же, высокая цена на нефть, с одной стороны, это для нас хорошо, мы больше денег будем получать в бюджет, с другой стороны, при высокой цене за баррель будут развиваться сланцевые проекты. В идеале нам нужна цена около 50 долларов за баррель, при ней мы будем верстать свой бюджет без дефицита, а сланцевые проекты не будут активно развиваться, поскольку для них эта цена весьма такая напряженная», - объяснил он.

В долгосрочной перспективе, как соглашаются большинство западных аналитиков, цены на нефть должны установиться на уровне, позволяющем энергетическому сектору получать выгоду, производя достаточное для удовлетворения потребностей количество топлива.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов прогнозировал, что цены на нефть установятся в диапазоне $35–40. Глава Минэнерго Александр Новак при этом допускал, что во второй половине 2020 года стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45.