СМИ: Саудовская Аравия пригрозила новой «нефтяной войной»
Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну не рынке нефти, если другие участники соглашения ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот по сокращению нефтедобыче. Об это со ссылкой на участников переговоров пишет издание The Wall Street Journal.
По имеющимся данным, саудиты уже поставили соответствующий ультиматум Нигерии и Анголе, требуя озвучить план по сокращению добычи. Представители этих стран 18 июня заявили, что не готовы брать на себя конкретные обязательства по ограничению объёмов производства.
Саудовский министр в ответ сообщил им, что знает, «кто их покупатели», дав понять, что Эр-Рияд готов снова продавать нефть по сниженным ценам.
Весной на фоне развала предыдущей сделки ОПЕК+ нефтяные котировки снижались до 20-летних минимумов. Сейчас цены вернулись на уровень $40 за баррель. Сегодня баррель нефти Brent торгуется выше $42.
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