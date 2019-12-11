В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

11 декабря 201913:36

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации заявил о том, что ведомство выявило порядка 3 тысяч недобросовестных исполнителей контрактов в рамках национальных проектов.

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Чиханчин отметил, что сумма контрактов, которые достались сомнительным подрядчикам, составляет 130 миллиардов рублей.

Также Росфинмониторинг, Генпрокуратура, ФСБ, МВД и Центробанк закрыли 25 теневых площадок, оборот которых составлял около 38 миллиардов рублей, сообщает RT.

Ранее стало известно, что 13 миллионов россиян или 18 процентов всего трудоспособного населения России трудятся в теневом секторе. Из-за этого бюджет ежегодно недополучает приблизительно 3 триллиона рублей, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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