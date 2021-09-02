В России началось перечисление единовременных выплат пенсионерам

Российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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Пожилым россиянам, получающим пенсию на банковские карты, начисляют средства в четверг, 2 сентября. Пенсионерам, которые получают пенсию через «Почту России», доставят единовременную выплату одновременно с пенсией.

Претендующим на выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений, средства начислят автоматически.

Правительство России выделило на единовременные выплаты более 433 млрд рублей из средств резервного фонда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыВыплатыРоссия
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