В России на строительство федеральных автодорог направят 853 млрд рублей

Проект бюджета России на 2025-2027 годы предусматривает направление 853 млрд рублей на строительство федеральных автомобильных дорог. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в Госдуме, пишет РИА Новости.

Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

Как отметил глава Минтранса, объем дорожного фонда в государственной программе «Развитие транспортной системы» составляет 3,59 трлн рублей, при этом на поддержку субъектов направят 1,092 трлн.

«На капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети — 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог — 853 миллиарда», — рассказал Старовойт.

Кроме того, на содержание центрального аппарата и учреждений, а также научные исследования в бюджете заложен 241 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ДорогиМинтрансБюджет

Горячие новости

Все новости

партнеры