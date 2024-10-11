В России на строительство федеральных автодорог направят 853 млрд рублей
Проект бюджета России на 2025-2027 годы предусматривает направление 853 млрд рублей на строительство федеральных автомобильных дорог. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в Госдуме, пишет РИА Новости.
Как отметил глава Минтранса, объем дорожного фонда в государственной программе «Развитие транспортной системы» составляет 3,59 трлн рублей, при этом на поддержку субъектов направят 1,092 трлн.
«На капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети — 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог — 853 миллиарда», — рассказал Старовойт.
Кроме того, на содержание центрального аппарата и учреждений, а также научные исследования в бюджете заложен 241 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru