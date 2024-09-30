Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

«При формировании проекта... правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом», — указано в сообщении.

Так, более 4 трлн рублей планируют направить на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, более 1,7 трлн — на материнский капитал, свыше 12 млрд – на субсидии на жилье для молодых семей, почти 37,5 млрд — на поддержку региональных программ по повышению рождаемости.

Кабмин заложил средства на другие значимые направления, в том числе горячее питание школьников, капремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение льготников лекарствами, возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Также планируется выделить на помощь россиянам в сложной жизненной ситуации по программе соцконтракта более 130 млрд рублей, на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — свыше 80 млрд, на финансирование национальных проектов — более 18 трлн рублей, на поддержку регионов — по 3,3 трлн в год.

«Проект... бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП», — подчеркнули в правительстве.

