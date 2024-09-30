Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«При формировании проекта... правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом», — указано в сообщении.
Так, более 4 трлн рублей планируют направить на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, более 1,7 трлн — на материнский капитал, свыше 12 млрд – на субсидии на жилье для молодых семей, почти 37,5 млрд — на поддержку региональных программ по повышению рождаемости.
Кабмин заложил средства на другие значимые направления, в том числе горячее питание школьников, капремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение льготников лекарствами, возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Также планируется выделить на помощь россиянам в сложной жизненной ситуации по программе соцконтракта более 130 млрд рублей, на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами — свыше 80 млрд, на финансирование национальных проектов — более 18 трлн рублей, на поддержку регионов — по 3,3 трлн в год.
«Проект... бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает, что в 2025–2027 годах экономическая динамика будет находиться на умеренной траектории в 2,5–2,8% ВВП», — подчеркнули в правительстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru