В России на развитие электротранспорта выделят 777 миллиардов рублей

Отмечается, что в концепцию развития электрокаров могут включить производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. К 2030 году планируют построить 1200 заправок. Их стоимость составит 126 миллиардов рублей. На создание завода водородных топливных элементов потратят 38,5 миллиардов, пишет RT.

Часть средств выделят из бюджета, остальное профинансируют извне. Правительство продолжает обсуждать проект, его могу принять не раньше конца июня 2021 года.

