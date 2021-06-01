В России на развитие электротранспорта выделят 777 миллиардов рублей
Предполагаемый объем финансирования для развития электротранспорта могут увеличить с 418 до 777 миллиардов рублей до 2030 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения правительства, который разработало Минэкономразвития.
Отмечается, что в концепцию развития электрокаров могут включить производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним. К 2030 году планируют построить 1200 заправок. Их стоимость составит 126 миллиардов рублей. На создание завода водородных топливных элементов потратят 38,5 миллиардов, пишет RT.
Часть средств выделят из бюджета, остальное профинансируют извне. Правительство продолжает обсуждать проект, его могу принять не раньше конца июня 2021 года.
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