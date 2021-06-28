В России на борьбу с коронавирусом потратили более 1 трлн рублей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу заявил, что расходы российской системы здравоохранения на противодействие COVID-19 превысили триллион рублей.

«Именно в системе здравоохранения - больше триллиона рублей у нас ушло», - рассказал министр.

Ранее Мурашко заявил, что прививку от коронавируса сделали 23 миллиона граждан России, сообщает РИА ФАН. По его словам, россиян необходимо подталкивать к тому, чтобы они вакцинировались.

Также глава Минздрава подчеркнул, что в России не зафиксировано и одного случая смерти из-за вакцинации от COVID-19.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:КоронавирусМинздравЗдравоохранение
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