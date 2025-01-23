Авторынок России ожидает снижение и рост цен в 2025 году
В 2024 году автомобильная отрасль России составила 4% от ВВП страны, что эквивалентно 6,73 трлн рублей. В ноябре 2024 года рынок снизился почти на 30%, и в 2025 году не предсказывается восстановление, пишет издание «Профиль». Президент РОАД Алексей Подщеколдин объяснил текущую ситуацию несколькими факторами.
Среди причин экономического спада на авторынке он выделил нестабильность рубля, высокий утильсбор и кредитную политику ЦБ, которые повышают себестоимость автомобилей и делают их дороже для потребителей. Он отметил, что с учетом этих факторов продавцам будет сложно реализовать автомобили, так как у покупателей нет соответствующих средств.
Другим важным аспектом является недостаточный объем производства автомобилей в России. Из 55 млн зарегистрированных автомобилей 70% находятся в эксплуатации, при этом 72% из них старше 10 лет. Подщеколдин подчеркнул, что для обновления автопарка необходимо производить около 3 миллионов автомобилей в год, чтобы снизить среднюю цену на новые машины. В 2024 году было произведено только 630 тыс. автомобилей.
Прогнозируется также падение продаж новых грузовых автомобилей на 20% в благоприятном сценарии и на 30% в критическом. В среднем, цены на автомобили без пробега могут вырасти на 10-15%. Дилеры рекомендуют планировать покупку нового автомобиля на первый квартал 2025 года, когда они будут вынуждены предложить скидки для стимулирования продаж, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии расследуют незаконную продажу российской недвижимости
- Критики оценили шансы Борисова на «Оскар» как высокие
- Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении гражданства
- Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»
- Авторынок России ожидает снижение и рост цен в 2025 году
- Цены на нефть снизились после заявлений Трампа о просьбе к ОПЕК
- Депутат Новиков: Трамп завысил число жертв во время ВОВ в два раза
- Алаудинов выписался из госпиталя
- Два ребенка в тяжелом состоянии после ДТП в Волгоградской области
- Трамп снова заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru