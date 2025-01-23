Авторынок России ожидает снижение и рост цен в 2025 году

В 2024 году автомобильная отрасль России составила 4% от ВВП страны, что эквивалентно 6,73 трлн рублей. В ноябре 2024 года рынок снизился почти на 30%, и в 2025 году не предсказывается восстановление, пишет издание «Профиль». Президент РОАД Алексей Подщеколдин объяснил текущую ситуацию несколькими факторами.

Среди причин экономического спада на авторынке он выделил нестабильность рубля, высокий утильсбор и кредитную политику ЦБ, которые повышают себестоимость автомобилей и делают их дороже для потребителей. Он отметил, что с учетом этих факторов продавцам будет сложно реализовать автомобили, так как у покупателей нет соответствующих средств.