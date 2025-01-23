Авторынок России ожидает снижение и рост цен в 2025 году

В 2024 году автомобильная отрасль России составила 4% от ВВП страны, что эквивалентно 6,73 трлн рублей. В ноябре 2024 года рынок снизился почти на 30%, и в 2025 году не предсказывается восстановление, пишет издание «Профиль». Президент РОАД Алексей Подщеколдин объяснил текущую ситуацию несколькими факторами.

Среди причин экономического спада на авторынке он выделил нестабильность рубля, высокий утильсбор и кредитную политику ЦБ, которые повышают себестоимость автомобилей и делают их дороже для потребителей. Он отметил, что с учетом этих факторов продавцам будет сложно реализовать автомобили, так как у покупателей нет соответствующих средств.

«АвтоВАЗ» представит гоночную версию автомобиля Lada Iskra

Другим важным аспектом является недостаточный объем производства автомобилей в России. Из 55 млн зарегистрированных автомобилей 70% находятся в эксплуатации, при этом 72% из них старше 10 лет. Подщеколдин подчеркнул, что для обновления автопарка необходимо производить около 3 миллионов автомобилей в год, чтобы снизить среднюю цену на новые машины. В 2024 году было произведено только 630 тыс. автомобилей.

Прогнозируется также падение продаж новых грузовых автомобилей на 20% в благоприятном сценарии и на 30% в критическом. В среднем, цены на автомобили без пробега могут вырасти на 10-15%. Дилеры рекомендуют планировать покупку нового автомобиля на первый квартал 2025 года, когда они будут вынуждены предложить скидки для стимулирования продаж, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Рост ЦенАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры