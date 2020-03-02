В России может резко подорожать бытовая техника

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары. Они пояснили, что это станет ответом на ужесточение экологических требований.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на организацию «СКО электроника-утилизация», Минприроды предложило повысить нормативы переработки до 100 процентов.

Представитель ассоциации, в которую входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool, пояснил, что это фактически приведет к новому налогу на оборот.

В результате стиральные машины могут подорожать на 18 процентов, холодильники, микроволновые печи, кондиционеры и водонагреватели — более чем на 10 процентов.

Правительство в последнее время обсуждает реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию их продукции. Сейчас они обязаны утилизировать лишь часть произведенных или импортированных товаров и упаковки.

Ранее руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев заявил, что из-за заинтересованности жителей столицы общегородскую программу по раздельному сбору мусора в Москве запустили досрочно. Он подчеркнул, что сейчас москвичи готовы сортировать отходы, а не только говорить об этом.

