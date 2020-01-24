Власти столицы объяснили досрочный переход на раздельный сбор мусора
Из-за заинтересованности жителей столицы общегородскую программу по раздельному сбору мусора в Москве запустили досрочно. Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. Он подчеркнул, что сейчас москвичи готовы сортировать отходы, а не только говорить об этом. По словам Соловьева, с тех пор, как в 2017 году был закрыт полигон в подмосковном Кучине, темы мусора и экологии вышли для жителей столицы на первый план.
Напомним, программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января этого года. К этому времени в столице были оборудованы 22 тысяч специальных площадок, на которых размещено более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, отмечает АГН Москва. Синие предназначены для вторсырья (пластика, стекла, картона, металлов), а серые – для смешанных отходов.
Ранее НСН писала, что депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили законопроект о запрете сжигания непераработанного мусора.
Также документ вводит в законодательство понятие «утилизация отходов» и штрафы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, законопроект устанавливает обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных предприятий.
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект, в том числе, направлен на стимулирование переработку отходов и вводит целевое расходование средств экологического сбора.
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