Власти столицы объяснили досрочный переход на раздельный сбор мусора

Из-за заинтересованности жителей столицы общегородскую программу по раздельному сбору мусора в Москве запустили досрочно. Как пишет РИА Новости, об этом заявил руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. Он подчеркнул, что сейчас москвичи готовы сортировать отходы, а не только говорить об этом. По словам Соловьева, с тех пор, как в 2017 году был закрыт полигон в подмосковном Кучине, темы мусора и экологии вышли для жителей столицы на первый план.

Напомним, программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января этого года. К этому времени в столице были оборудованы 22 тысяч специальных площадок, на которых размещено более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, отмечает АГН Москва. Синие предназначены для вторсырья (пластика, стекла, картона, металлов), а серые – для смешанных отходов.