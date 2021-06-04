В России может появиться новый налог на недвижимость

Российским гражданам с недвижимостью большой площади могут поднять налог, сообщает Ura.Ru со ссылкой на первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаила Щапова.

В России снова предложили повысить «налог на богатых»

В Госдуме много квартир сочли признаком состоятельности. «Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности», — сказал Щапов.

Нагрузку на богатейших граждан страны он предложил повышать, обложив их более высокими налогами дорогие автомобили и яхты.

«Налог на богатых» нужно увеличить до 18%, с такой инициативой ранее выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Вырученные средства предлагается направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами,

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:НедвижимостьНалоги
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