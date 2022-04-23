В России могут увеличить объем упаковки для детского молочного питания в РФ в два раза
Увеличить упаковку отдельных видов питания для детей в два раза предложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Объемы упаковки могуг вырасти с 0,25 л до 0,5 л, чтобы исключить риск дефицита упаковочных материалов.
«Продолжаем работать над планом мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Предложили меру поддержки наших молочников (в контексте особенностей применения требований к упаковке): разрешить использовать упаковку объемом в два раза больше (0,5 л вместо максимальных 0,25 л) для отдельных категорий детского питания», - написала Абрамченко в своем Telegram-канале.
Инициатива касается упаковок для детских смесей, питьевого молока, кисломолочных продуктов и др.
Роспотребнадзор уже в ближайшее время представит соответствующие предложения нормативных изменений
«Это позволит ликвидировать риски дефицита упаковочных материалов», - отметила вице-премьер.
Ранее, как признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко, санкции уже повлияли на молочное производство в России, остановив все новое строительство.
«Санкции оказали существенное влияние на всю молочную отрасль. «МолСиб» работает в штатном режиме, но при этом глобально молочная отрасль зависит от импортных товаров и оборудования, запчастей и упаковочных компонентов. Для производителей молока главные риски: удорожание кормов для высокопродуктивных коров, рост цен на удобрения и их отсутствие на российских рынках. Поэтому большинству компаний пришлось приостановить инвестиционные проекты и строительство на фермах», – признался гендиректор.
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