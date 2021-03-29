Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил выплачивать социальные пособия исходя из дефицита доходов семей, сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве считают возможным распространять пособия по социальной поддержке исходя из дефицита семьи, что позволит поддержать не только семьи с детьми.

«В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство», - отметил глава Счётной палаты.

Ранее Кудрин доложил президенту России Владимиру Путину, что в госкорпорации «Роскосмос» Счётная палата в 2020 году выявила бюджетных нарушений на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СемьяГосподдержкаАлексей Кудрин
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