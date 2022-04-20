Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ

Доктор экономических наук Леонид Холод спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ, благодаря укреплению курса рубля.



По словам эксперта, также снижению цен будут способствовать хорошие прогнозы по урожаю и льготные кредиты для аграриев. Среди продуктов, на которых ожидается снижение цен, Холод назвал хлеб, кондитерские изделия, также сезонные продукты - овощи и фрукты, которые РФ производит в стране.

Между тем, экономист отметил в разговоре с «Вечерней Москвой», что в будущем возможны и колебания цен, учитывая нестабильность ситуации. Тем не менее, по его словам, это будет происходить плавно, учитывая применение методик сдерживания цен.

