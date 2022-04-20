Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ
Доктор экономических наук Леонид Холод спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ, благодаря укреплению курса рубля.
По словам эксперта, также снижению цен будут способствовать хорошие прогнозы по урожаю и льготные кредиты для аграриев. Среди продуктов, на которых ожидается снижение цен, Холод назвал хлеб, кондитерские изделия, также сезонные продукты - овощи и фрукты, которые РФ производит в стране.
Между тем, экономист отметил в разговоре с «Вечерней Москвой», что в будущем возможны и колебания цен, учитывая нестабильность ситуации. Тем не менее, по его словам, это будет происходить плавно, учитывая применение методик сдерживания цен.
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