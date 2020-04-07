В России могут повысить сумму для предоставления ипотечных каникул
В России могут увеличить максимальную сумму ипотечного кредита, при которой заемщики могут претендовать на предоставление отсрочки по выплатам.
Ранее стало известно, что максимальная сумма по ипотеке ограничена суммой в 1,5 млн рублей. Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Минфина Алексей Моисеев, эта сумма была выбрана исходя из того, что в большинстве регионов РФ — это средний размер ипотечного кредита, сообщает RT.
Исключение составляют крупнейшие города страны — Москва и Санкт-Петербург. В этой связи власти рассматривают вариант увеличение порога по «ипотечным каникулам» для этих субъектов РФ.
Ранее СМИ уже сообщали о том, что кабмин может пересмотреть максимальный размер ипотеки для оформления кредитных каникул. Об этом сообщил знакомый с ситуацией топ-менеджер частного банка и подтвердил федеральный чиновник, сообщает Ura.ru.
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о кредитных каникул. На них могут претендовать россияне, чьи доходы упали на 30 процентов и более по сравнению с 2019 годом.
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