В России могут повысить сумму для предоставления ипотечных каникул

В России могут увеличить максимальную сумму ипотечного кредита, при которой заемщики могут претендовать на предоставление отсрочки по выплатам.



Ранее стало известно, что максимальная сумма по ипотеке ограничена суммой в 1,5 млн рублей. Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Минфина Алексей Моисеев, эта сумма была выбрана исходя из того, что в большинстве регионов РФ — это средний размер ипотечного кредита, сообщает RT.