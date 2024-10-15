В России могут ограничить продажу скоропортящихся товаров в интернете

Требования к продаже скоропортящихся продуктов в интернете планируют ввести в России, нормы содержатся в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной занятости». Об этом пишут Известия.

Так, предлагается ввести понятие «скоропортящиеся продовольственные товары» — продукции, для сохранения качества и безопасности которой нужно соблюдать температурный режим и определенные правила. Также законопроект предлагает добавить в закон об основах госрегулирования торговой деятельности правила реализации скоропортящихся продуктов посредством цифровой платформы.

Операторам интернет-площадок разрешат принимать скоропортящиеся продовольственные товары для продажи только от торговых сетей или от продавцов, имеющих место для реализации продукции на розничном рынке. Кроме того, скоропортящиеся товары сможет продавать сама платформа, если она будет собственником этой продукции и будет соблюдать требования по обеспечению ее безопасности и качества.

Как отметили в Минэкономразвития, инициатива направлена на «закрепление единого понятийного аппарата, расширение механизмов защиты прав потребителей, прозрачность условий как для самих платформ, так и их партнеров». Окончательное решение относительно конфигурации закона примет кабмин.

По данным пресс-службы аппарата вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, министерство еще работает над документом о платформенной экономике, текст законопроекта обсуждают с заинтересованными органами власти.

