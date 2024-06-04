В России из-за заморозков погибло больше одного процента урожая

В 21 регионе произошли заморозки, которые привели к потере около 1,2% урожая. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

На совещании президента с правительством главной темой стала проблематика развития автомобильного туризма в России.

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Помимо этого, президент и министры рассмотрели ряд вопросов, касающихся сельского хозяйства и образования.

Президент провел совещание с правительством по видеосвязи. После этого он направился в Санкт-Петербург, где он примет участие в работе ПМЭФ-2024, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:РоссияЗаморозкиУрожай

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