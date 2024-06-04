В России из-за заморозков погибло больше одного процента урожая

В 21 регионе произошли заморозки, которые привели к потере около 1,2% урожая. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

На совещании президента с правительством главной темой стала проблематика развития автомобильного туризма в России.