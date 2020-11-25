Набиуллина заявила об опасности льготной ипотеки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека может привести к снижению доступности жилья, сообщает РИА Новости.

Выступая в Госдуме Набиуллина отметила, что, уже отмечается рост цен на жильё на первичном рынке. По её словам, он опережает как инфляцию, так и рост доходов населения. «Несмотря на льготную ставку доступность жилья может упасть», - добавила Набиуллина.

При этом глава регулятора подчеркнула, что льготная ипотека позволила гражданам России улучшить жилищные условия и параллельно поддержала застройщиков в период пандемии.

Программу льготной ипотеки изначально действовала в России до 1 ноября 2021 года, однако её решили продлить до 1 июля 2021 года, передаёт Ura.ru. Взять ипотечный кредит под 6,5% годовых можно только на приобретение жилья в новостройках.

