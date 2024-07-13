В России ежемесячный среднедушевой доход самых обеспеченных граждан составил 227 тыс. рублей

В России ежемесячный среднедушевой доход самых обеспеченных граждан составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ.

По данным источника, доля богатых россиян составляет 10%. При этом у 20% таких граждан среднедушевой ежемесячный доход составляет 300-400 тысяч рублей.

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В то же время отмечается, что около 18% россиян получают зарплату от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Между тем до 9% исследуемых ежемесячно зарабатывают более 900 тысяч рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что законопроект о новой прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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