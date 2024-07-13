В России ежемесячный среднедушевой доход самых обеспеченных граждан составил 227 тыс. рублей

В России ежемесячный среднедушевой доход самых обеспеченных граждан составляет 227 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ.

По данным источника, доля богатых россиян составляет 10%. При этом у 20% таких граждан среднедушевой ежемесячный доход составляет 300-400 тысяч рублей.