Путин ввел в России прогрессивную шкалу НДФЛ

Документ, ранее одобренный Госдумой и Советом Федерации, сохраняет базовую ставку налога в 13% для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

К доходам от 2,4 млн до 5 млн рублей будет применяться ставка в 15%, на доход от 5 млн до 20 млн - 18%, на доход до 50 млн - 20%. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.

Повышенным налогом не будет облагаться денежное довольствие и прочие выплаты участников СВО, а также северные надбавки.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН»,. что закон о новой прогрессивной шкале НДФЛ ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов.

