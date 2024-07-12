Путин ввел в России прогрессивную шкалу НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин ввёл в России прогрессивную шкалу НДФЛ. Подписанный им закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ, ранее одобренный Госдумой и Советом Федерации, сохраняет базовую ставку налога в 13% для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.
К доходам от 2,4 млн до 5 млн рублей будет применяться ставка в 15%, на доход от 5 млн до 20 млн - 18%, на доход до 50 млн - 20%. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.
Повышенным налогом не будет облагаться денежное довольствие и прочие выплаты участников СВО, а также северные надбавки.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН»,. что закон о новой прогрессивной шкале НДФЛ ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: членство в НАТО не позволит Турции присоединиться к ШОС
- Путин ввел в России прогрессивную шкалу НДФЛ
- СМИ: Макрон отправит премьера Франции в отставку
- Никита Кобелев стал новым худруком Александринского театра
- «СЛОТ» выпустил «Реквием» и напугал фанатов
- СМИ: Правительство Германии избавилось от 88,4% биткоинов
- Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet не является полностью импортозамещенным
- ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю
- Экс-премьер Швеции призвала приостановить председательство Венгрии в Совете ЕС
- АКОРТ: Лук, гречка, пшено и капуста подешевели в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru