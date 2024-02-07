В России договорились о разблокировке активов на 16 миллионов долларов
Российский СПБ Банк договорился с партнерами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов на 15,78 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе депозитария СПБ Биржи.
Отмечается, что средства размещены в долларах США, гонконгских долларах, юанях, но участники рынка получат их в рублевом эквиваленте по текущему курсу.
Ранее Совет Федерации попросил Минфин разработать законопроект об ответных мерах в случае использования Западом замороженных активов России. С подобным заявлением в ходе пленарного заседания выступил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Журавлев напомнил, что на российских счетах накопились внушительные суммы иностранных инвесторов из недружественных стран. Блокировка этих денежных средств могла бы стать ответной мерой в случае решения об использовании замороженных активов РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru