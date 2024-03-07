В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции
Сырьё для изготовления табачной и никотиносодержащей продукции будет подлежать обязательной маркировке. Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее соответствующие правила.
Таким образом, производители сырья для табачной продукции будут обязаны поставлять соответствующие данные в государственную систему мониторинга товаров, подлежащих маркировке.
В документе говорится, что это позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него. Благодаря этому власти смогут продолжить и усилить борьбу с нелегальным производством сигарет и прочей никотиносодержащей продукции.
Ранее замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева заявила, что маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru