В России будут маркировать сырье для табачной и никотиносодержащей продукции

Таким образом, производители сырья для табачной продукции будут обязаны поставлять соответствующие данные в государственную систему мониторинга товаров, подлежащих маркировке.

В документе говорится, что это позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него. Благодаря этому власти смогут продолжить и усилить борьбу с нелегальным производством сигарет и прочей никотиносодержащей продукции.

Ранее замглавы Минпромторга России Екатерина Приезжева заявила, что маркировка табачной продукции за три года принесла бюджету России 245 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».