В России более 1,1 млн га посевов погибло в период заморозков
Более 1,1 млн га посевов в России погибло в период возвратных заморозков. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.
«Погода внесла серьезные коррективы, более 1,1 млн гектаров у нас погибло... но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять», — поделился замминистра.
По словам Разина, в стране выросли посевы по высокомаржинальным культурам, в частности, зарегистрирован прирост почти на 30% по зернобобовым, более 17% — по гороху, свыше 9% — по сахарной свекле, на 7% — по масличным.
«У нас... абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 млн гектаров. Также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному», — добавил замглавы Минсельхоза.
Между тем министерство сельского хозяйства заявило, что за 2014—2023 годы фактический рост производства в этой отрасли составил 33,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru