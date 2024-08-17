В России более 1,1 млн га посевов погибло в период заморозков

Более 1,1 млн га посевов в России погибло в период возвратных заморозков. Об этом сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

«Погода внесла серьезные коррективы, более 1,1 млн гектаров у нас погибло... но оперативная работа аграриев позволила большую часть пересеять», — поделился замминистра.

По словам Разина, в стране выросли посевы по высокомаржинальным культурам, в частности, зарегистрирован прирост почти на 30% по зернобобовым, более 17% — по гороху, свыше 9% — по сахарной свекле, на 7% — по масличным.

«У нас... абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 млн гектаров. Также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному», — добавил замглавы Минсельхоза.

Между тем министерство сельского хозяйства заявило, что за 2014—2023 годы фактический рост производства в этой отрасли составил 33,2%.

