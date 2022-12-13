В России 38% компаний увеличили затраты на зарплаты сотрудникам
Более трети российских компаний увеличили в 2022 году затраты на фонд оплаты труда (ФОТ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и маркетинговой платформы Roistat.
В частности, по результатам опроса более 1000 представителей руководства организаций по всей России выяснилось, что 38% российских компаний выросли расходы ФОТ. Эксперты не исключили, что это может быть связано, в том числе, с расширением штата сотрудников.
Также в исследовании говорится, что у 21% компаний выросли расходы на логистику, 16% фирм стали больше тратить на аренду оборудования или помещений. Ещё 15% респондентов заявили, что направили больше всего средств на найм и адаптацию сотрудников. У 17% компаний затраты остались на прежнем уровне.
Кроме того, каждое третье предприятие планирует в ближайшее время увеличить зарплаты сотрудников, а в 30% компаний заявили, что уже повышали оклады в течение последних шести месяцев.
Ранее в правительстве России заявили, что на зарплаты медработникам в 2023 году будет дополнительно направлено 7,4 млрд рублей, сообщает RT.
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