В России 38% компаний увеличили затраты на зарплаты сотрудникам

В частности, по результатам опроса более 1000 представителей руководства организаций по всей России выяснилось, что 38% российских компаний выросли расходы ФОТ. Эксперты не исключили, что это может быть связано, в том числе, с расширением штата сотрудников.

Также в исследовании говорится, что у 21% компаний выросли расходы на логистику, 16% фирм стали больше тратить на аренду оборудования или помещений. Ещё 15% респондентов заявили, что направили больше всего средств на найм и адаптацию сотрудников. У 17% компаний затраты остались на прежнем уровне.

Кроме того, каждое третье предприятие планирует в ближайшее время увеличить зарплаты сотрудников, а в 30% компаний заявили, что уже повышали оклады в течение последних шести месяцев.

Ранее в правительстве России заявили, что на зарплаты медработникам в 2023 году будет дополнительно направлено 7,4 млрд рублей, сообщает RT.