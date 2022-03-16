Путин потребовал обеспечить доступность товаров

На потребительском рынке необходимо обеспечить доступность товаров. Об этом в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил президент страны Владимир Путин.

Он подчеркнул, что, прежде всего, это касается товаров первой необходимости, в частности лекарств и медицинских изделий.

Президент отметил необходимость оперативного решения логистических и других проблем, приводящих к «ценовым всплескам».