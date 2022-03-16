Путин потребовал обеспечить доступность товаров
На потребительском рынке необходимо обеспечить доступность товаров. Об этом в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил президент страны Владимир Путин.
Он подчеркнул, что, прежде всего, это касается товаров первой необходимости, в частности лекарств и медицинских изделий.
Президент отметил необходимость оперативного решения логистических и других проблем, приводящих к «ценовым всплескам».
При этом, российский лидер добавил, что необходимо исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен. По его мнению, увеличение предложения должно привести к их стабилизации.
Ранее Владимир Путин пообещал, что в России будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, соцвыплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
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