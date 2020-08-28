В Росрыболовстве опровергли сообщения о предстоящем дефиците красной икры

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не предвидится. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки», — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве отметили, что стоимость продукции из лососевых определяется «длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка», передает ТАСС.

В Росрыболовстве также отметили, что в холодильниках производителей остался большой запас прошлого года, а нынешняя путина еще не закончена. Ожидается, что она принесет ощутимые результаты.