В Росрыболовстве опровергли сообщения о предстоящем дефиците красной икры

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не предвидится. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки», — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве отметили, что стоимость продукции из лососевых определяется «длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка», передает ТАСС.

В Росрыболовстве также отметили, что в холодильниках производителей остался большой запас прошлого года, а нынешняя путина еще не закончена. Ожидается, что она принесет ощутимые результаты.

Красная икра в России подорожает

Ранее сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях написала, что оптовые поставщики красной икры предупредили ритейлеров о подорожании продукта на 20-60%. По их данным, подорожание объяснили неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке.

В июле также сообщалось, что лососевая путина в этом году на Камчатке грозит оказаться худшей за последнее десятилетие, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Красная ИкраРосрыболовство
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