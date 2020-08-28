Красная икра в России подорожает

Оптовые поставщики красной икры предупредили ритейлеров о подорожании продукта на 20-60%. Об этом газета «Коммерсант» сообщили два источника в крупных торговых сетях.

Подорожание связано с неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке, из-за чего производство красной икры может снизиться на 25-30%.

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Окончательные цены на этот продукт пока не сформировались. Сейчас обсуждается оптовая цена на икру горбуши на уровне 3000 рублей за килограмм. В то же время в 2019 году она стоила 2300 рублей за килограмм.

В конце декабря 2019 года, несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов, отмечал портал Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Красная Икра
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