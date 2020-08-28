Красная икра в России подорожает

Оптовые поставщики красной икры предупредили ритейлеров о подорожании продукта на 20-60%. Об этом газета «Коммерсант» сообщили два источника в крупных торговых сетях.

Подорожание связано с неудачной путиной лососевых на Дальнем Востоке, из-за чего производство красной икры может снизиться на 25-30%.