Нефть Brent впервые за три года подорожала до 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше 86 долларов за баррель.
Цена Brent достигла этой отметки впервые с октября 2018 года. Согласно данным торгов, цены на сырье прибавили около 1%.
Однако к 7:06 мск стоимость декабрьских фьючерсов Brent снизилась до 85,77 доллара за баррель.
В минувшую пятницу нефть Brent впервые с 2018 года подорожала до 85 долларов за баррель, напоминает РИА ФАН. Предыдущий рекорд — 83,8 доллара за баррель — наблюдался 10 октября 2018 года, отмечает Ura.ru.
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