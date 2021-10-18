Нефть Brent впервые за три года подорожала до 86 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов поднялась выше 86 долларов за баррель.

Цена Brent достигла этой отметки впервые с октября 2018 года. Согласно данным торгов, цены на сырье прибавили около 1%.

Однако к 7:06 мск стоимость декабрьских фьючерсов Brent снизилась до 85,77 доллара за баррель.

В минувшую пятницу нефть Brent впервые с 2018 года подорожала до 85 долларов за баррель, напоминает РИА ФАН. Предыдущий рекорд — 83,8 доллара за баррель — наблюдался 10 октября 2018 года, отмечает Ura.ru.

