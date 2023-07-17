В РФ завезли китайские кроссоверы Maxus D60

Габаритная длина Maxus D60 равна 4 720 мм, расстояние между осями - 2 760 мм. Под капотом турбированный 1,5-литровый двигатель на 159 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».

В оснащение переднеприводного кроссовера вошли светодиодная оптика, 18-дюймовые колёсные диски, мультмедиа с 8-дюймовым экраном-планшетом, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, парктроники, камера заднего вида, монитор «слепых» зон.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса заявили, что продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в июне 2023 года выросли на 88,3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

