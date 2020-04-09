В РФ в апреле производство бензина упало на 19%
Производство бензина в РФ снизилось с начала апреля на 19%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные структуры министерства энергетики Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Как пишет издание, за первые 7 дней апреля в РФ было произведено 648 тыс. тонн бензина пятого экологического класса, а неделю назад – почти 800 тыс. тонн.
Снижение производства бензина в стране связано с пандемией коронавируса, на фоне которой в РФ во многих регионах был введен режим самоизоляции.
Ранее правительство решило запретить импорт в Россию дешевого иностранного бензина. Как сообщает РБК, ограничения вступят в силу в апреле и будут действовать до сентября. Предправления Независимого топливного союза Григорий Баженов в эфире НСН объяснил действия правительства.
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