В РФ снизился спрос на иномарки российской сборки
12 октября 202306:37
Доля иностранных машин российской сборки среди новых автомобилей упала втрое, сообщают «Известия» со ссылкой на «Автостат».
За сентябрь 55 процентов проданных машин были ввезены в Россию из заграницы. Из них 44 процента – по официальному импорту, а 11 процентов – через параллельный.
Всего с начала текущего года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом запасы произведенных в РФ иномарок почти закончились.
Ранее компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru