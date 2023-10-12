В РФ снизился спрос на иномарки российской сборки

За сентябрь 55 процентов проданных машин были ввезены в Россию из заграницы. Из них 44 процента – по официальному импорту, а 11 процентов – через параллельный.

Всего с начала текущего года было задекларировано более 415 тысяч автомобилей. При этом запасы произведенных в РФ иномарок почти закончились.

Ранее компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

