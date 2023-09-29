«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году

«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году

Первой новинкой на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» стала Lada X-Cross 5. Автомобиль выпускается с июня. Производство на этой площадке организуется в партнерстве с восточными партнерами.

При этом название новинки Lada и сегмент, в котором она будет представлена, глава «АвтоВАЗ» не раскрыл.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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