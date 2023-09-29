«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году
«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге до конца текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
Первой новинкой на конвейере завода «Лада Санкт-Петербург» стала Lada X-Cross 5. Автомобиль выпускается с июня. Производство на этой площадке организуется в партнерстве с восточными партнерами.
При этом название новинки Lada и сегмент, в котором она будет представлена, глава «АвтоВАЗ» не раскрыл.
Ранее «АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
- «АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году
- Полиция Японии начала использовать ИИ для поиска информации
- Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
- Иммунолог предупредил о необходимости вакцинации от гриппа
- СМИ: состоялись тайные контакты чиновников Японии и КНДР
- Полянский: Москва распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»
- Американские конгрессмены проголосовали против исключения помощи Киеву
- Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области
- Китайская Helipay начала переговоры по запуску расчетов с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru