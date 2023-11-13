В РФ планируют ввести новый знак качества «Шерсть России»

Подобный знак должен подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях, например в тканях и одежде. Как утверждается, это поможет снизить число фальсифицированной продукции на рынке России. В Совфеде также предлагают контролировать качество готовых изделий из шерстяного сырья, продаваемых онлайн.

Поводом для введения знака качества стали участившиеся жалобы потребителей в Минпромторг на расхождение заявленного и реального состава шерстяных изделий. В Минпромторге уже поддержали идею введения соответствующего знака качества.

Ранее в Минпромторге сообщили, что с 1 декабря в России могут начать маркировку косметики и бытовой химии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

