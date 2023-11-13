В РФ планируют ввести новый знак качества «Шерсть России»
В России планируют ввести новый знак качества «Шерсть России», пишут «Известия».
Подобный знак должен подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях, например в тканях и одежде. Как утверждается, это поможет снизить число фальсифицированной продукции на рынке России. В Совфеде также предлагают контролировать качество готовых изделий из шерстяного сырья, продаваемых онлайн.
Поводом для введения знака качества стали участившиеся жалобы потребителей в Минпромторг на расхождение заявленного и реального состава шерстяных изделий. В Минпромторге уже поддержали идею введения соответствующего знака качества.
Ранее в Минпромторге сообщили, что с 1 декабря в России могут начать маркировку косметики и бытовой химии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru