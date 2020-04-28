В РФ официальное число безработных приблизилось к миллиону

По официальным данным количество безработных россиян достигло 950 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков, сообщает Интерфакс.

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По словам Котякова, прирост по безработице наблюдается последние один-два месяца, однако в сдержанном темпе. В частности, на середину апреле, по данным Минтруда, было зафиксировано 735 тысяч безработных.

Котяков отметил, что полной картины сегодня нельзя увидеть, поскольку в стране установлен нерабочий режим из-за коронавируса. Между тем, в Минтруде не исключают роста фактического числа безработных в стране с 3,7 млн до 5-6 млн человек до конца текущего года. При этом в ведомстве рассчитывают, что меры господдержки бизнесу позволят сохранить занятость населения.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:МинтрудБезработица
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