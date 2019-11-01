Немцы предрекли рублю рост

Немецкое издание Focus в материале «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается» пишет, что в обозримом будущем экономическая ситуация в России улучшится, а курс национальной валюты будет оставаться стабильным вне зависимости от политической обстановки. Об этом сообщает Газета.ру.

Автор материала полагает, что рубль сможет укрепиться к доллару и евро, став одной из ведущих валют в 2019 году. Это связано с тем, что на фоне снижения доходности в Европе и США инвесторы стали больше вкладываться в российскую национальную валюту, тем самым повышая на нее спрос. Кроме того, российские государственные облигации считаются среди международных инвесторов надежным инструментом.

Ранее в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев назвал причины, сдерживающие рост российской экономики. «С моей точки зрения, главная проблема, которая сдерживает развитие российской экономики – это институциональная. Это или отсутствие, или деформированность, или неразвитость всех институтов, связанных с защищенностью собственности, налоговым администрированием, регулятивными функциями государства, которые, безусловно, избыточны. И уже запредельный уровень огосударствления экономики, который негативно сказывается на конкурентной среде, на инновациях», - считает финансист.

