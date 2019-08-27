В РАН рассказали, как маркировка воды поможет против фальсификата

Осенью в России может быть введена маркировка питьевой и минеральной воды. Пока в качестве эксперимента, который предложил провести Минпромторг с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Согласно подготовленному ведомством проекту постановления правительства, будет введена маркировка товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 - «воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег». Оператором системы на безвозмездной основе выступит компания «Оператор-ЦРПТ».

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, академик РАН Юрий Рахманин в эфире НСН рассказал, способна ли маркировка воды уберечь россиян от подделок.