В РАН рассказали, как маркировка воды поможет против фальсификата
Эксперт Всемирной организации здравоохранения в эфире НСН рассказал, способна ли маркировка воды уберечь россиян от подделок.
Осенью в России может быть введена маркировка питьевой и минеральной воды. Пока в качестве эксперимента, который предложил провести Минпромторг с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Согласно подготовленному ведомством проекту постановления правительства, будет введена маркировка товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2201 - «воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег». Оператором системы на безвозмездной основе выступит компания «Оператор-ЦРПТ».
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, академик РАН Юрий Рахманин в эфире НСН рассказал, способна ли маркировка воды уберечь россиян от подделок.
«Маркировка никак от фальсификации не спасет. Сегодня система строгого контроля не работает. Сами контролирующие организации признают, что не могут выполнить всю программу контроля расфасованных вод, которая содержит 93 показателя. Говорят, «что можем, то делаем». О чем вообще говорить, если даже Роспотребнадзор обязан проверять не все показатели, а лишь декларируемые производителем! Декларируемые показатели могут быть в норме, а нормативы по тяжелым металлам, например, превышены. И что делать? Поэтому фальсификат как был, так и останется», - подчеркнул он.
Отметим, что согласно информации, размещенной на сайте «Оператора-ЦРПТ», среди его бенефициаров структуры миллиардера Алишера Усманова и бизнесмена Александра Галицкого.
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