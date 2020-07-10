В РАН раскритиковали идею деноминации рубля
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг объяснил НСН, что деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, она также может спровоцировать панику у населения. Вместе с тем, расходы коснутся не только выпуска новых денег — бизнесу придется перенастраивать все оборудование.
«Риски для граждан всегда есть, когда власть что-нибудь затевает. Народ все равно нервничает. Это было всегда. А что касается предполагаемой деноминации, в этом никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого. Инфляция низкая, спрос низкий, прогнозы по инфляции тоже невысокие. Так что это странное заявление, никакого реального смысла в этом нет, и психологически это невыгодная вещь для власти», - констатировал он.
Ранее сообщалось, что почти все крупные торговые сети уже давно отказались от копеек. Они указаны в ценниках, но при расчете на кассах продавцы округляют их в пользу покупателей. При цене товара в 59.99, покупатель заплатит только 59 рублей.
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