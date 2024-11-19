Набиуллина: Cнижение ключевой ставки может начаться в 2025 году

Выступая на пленарной сессии в Госдуме, она указала, что проводимая Центробанком политика «позволит снизить инфляцию к 4-4,5%» и по мере торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки.

«Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», - заключила Набиуллина.

Ранее министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что высокая ключевая ставка приведёт к прекращению роста экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

