«Молдовагаз» направил в Приднестровье три миллиона кубометров газа
Компания «Молдовагаз» направила три миллиона кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщила пресс-служба предприятия.
Уточняется, что дополнительные 2,59 миллиона кубометров газа компания приобрела на Румынской товарной бирже.
Газ передан ООО «Тираспольтрансгаз» в качестве займа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы.
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ранее отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа, предпочтя закупки через венгерскую компанию с помощью России.
Экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с «Радиоточкой НСН» объяснил отказ от помощи ЕС волей народа, желающего поддерживать связь с Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали автобус в Горловке
- Захарова: ВСУ атаковали колонну с экспертами МАГАТЭ
- ВЦИОМ: День святого Валентина считают праздником только 30% россиян
- Биолог Лялина назвала суп-харчо самым вредным для ЖКТ
- Алина Кабаева назвала уход Ирины Винер с поста «утратой эпохи»
- СМИ назвали число сокращенных Трампом федеральных служащих в США
- Белый дом не будет публиковать данные о посетителях Трампа
- Экс-советник Трампа обвинил его в подрыве доверия к США
- Патриарх Кирилл и священник из Можайска поспорили о долге священнослужителя
- В МВД предупредили о новом фишинговом сайте мошенников для студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru