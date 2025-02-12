«Молдовагаз» направил в Приднестровье три миллиона кубометров газа

Компания «Молдовагаз» направила три миллиона кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщила пресс-служба предприятия.

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Уточняется, что дополнительные 2,59 миллиона кубометров газа компания приобрела на Румынской товарной бирже.

Газ передан ООО «Тираспольтрансгаз» в качестве займа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ранее отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа, предпочтя закупки через венгерскую компанию с помощью России.

Экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба в разговоре с «Радиоточкой НСН» объяснил отказ от помощи ЕС волей народа, желающего поддерживать связь с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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