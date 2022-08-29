В Прибалтике предложили ввести новые антироссийские санкции в сферах торговли и энергетики
Прибалтийские страны предложили Еврокомиссии внести меры в отношении торговли и энергетики в очередной пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Кроме того, Латвия, Литва и Эстония предлагают в рамках восьмого пакета рестрикций ввести новые ограничения по международной межбанковской системе SWIFT, отмечает Газета.ру.
«Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT», — заявил Рейнсалу в интервью Welt.
В Прибалтике также предложили расширить список российских граждан и организаций, подпадающих под действие санкций, отмечает РЕН ТВ.
Европейские страны рассчитывают, что новый пакет ограничений будет принят как можно быстрее.
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