В правительстве заявили, что Россия может потерять лидерство в экспорте газа

К 2024 году Россия может утратить лидерство по экспорту газа и опуститься на второе место, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

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Согласно энергетической стратегии России до 2035 года, уже в 2024 году страна может потерять лидерство в экспорте газа. В 2019 году РФ была крупнейшим импортером газа. Основные поставки осуществлялись в Европу, пишет ФАН.

Сейчас около 60% в мировом экспорте занимает трубопроводный газ, а примерно 40% — сжиженный природный газ (СПГ), сообщило URA.RU. Deutsche Welle заявило, что к 2040 году ситуация изменится в обратную сторону. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что Россия планирует увеличить свою долю в импорте СПГ на мировой рынок до 20%, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
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