В правительстве заявили, что Россия может потерять лидерство в экспорте газа

Согласно энергетической стратегии России до 2035 года, уже в 2024 году страна может потерять лидерство в экспорте газа. В 2019 году РФ была крупнейшим импортером газа. Основные поставки осуществлялись в Европу, пишет ФАН.

Сейчас около 60% в мировом экспорте занимает трубопроводный газ, а примерно 40% — сжиженный природный газ (СПГ), сообщило URA.RU. Deutsche Welle заявило, что к 2040 году ситуация изменится в обратную сторону. Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что Россия планирует увеличить свою долю в импорте СПГ на мировой рынок до 20%, пишет RT.

