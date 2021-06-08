В Германии не определились со сроками подачи газа по «Северному потоку-2»
Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания затруднилось назвать сроки подачи газа по трубопроводу «Северный поток-2», передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Власти немецкого региона отметили, что пока не известно, когда будут выданы разрешения на поставки газа. В Минэнерго подчеркнули, что для принятия окончательного решения необходимо «установить фактическое подключение» газопровода к газотранспортной системе, провести тесты и подготовку трубопровода.
Президент России Владимир Путин 4 июня заявил, что укладка труб первой нитки «Северного потока-2» успешно завершена, пишет «Свободная пресса». По словам, главы государства, линейная работа закончена, в том числе на морском участке, напоминает РЕН ТВ.
Позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что газопровод достроят до конца текущего года, и затем проект будет введен в эксплуатацию, отмечает телеканал «360».
«Северный поток-2» будет поставлять российский газ в Германию. Мощность трубопровода оценивается в 55 млрд кубометров в год, отмечает Ura.ru.
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