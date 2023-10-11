В Польше пожаловались на поставляемый из России дешевый пластик

«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — говорится в материале.

Российское сырье становится более дешевой альтернативой польскому, отмечает Ura.ru. Согласно данным ассоциации «Польский рециклинг», после начала конфликта на Украине почти 40% предприятий-членов объединения столкнулись с дешевым первичным сырьем из РФ. При этом потребность Польши в пластмассе оценивается примерно в 4 млн тонн в год — 7,5% всего спроса Евросоюза, пишет «Свободная пресса».

Еще одна проблема — «пластиковый налог», который Варшава платит за присутствие на рынке переработанных пластмасс. Только в 2021 году он составил 1,69 млрд злотых (почти $400 млн), по оценкам экспертов, в 2022 году этот налог мог превысить 2 млрд злотых (свыше $460 млн).

