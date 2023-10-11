В Польше пожаловались на поставляемый из России дешевый пластик
Эксперты в Польше обеспокоены большими объемами «первичного» пластика, импортируемого из России. Об этом пишет портал Interia.
«Несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, российский пластик попадает на польский рынок», — говорится в материале.
Российское сырье становится более дешевой альтернативой польскому, отмечает Ura.ru. Согласно данным ассоциации «Польский рециклинг», после начала конфликта на Украине почти 40% предприятий-членов объединения столкнулись с дешевым первичным сырьем из РФ. При этом потребность Польши в пластмассе оценивается примерно в 4 млн тонн в год — 7,5% всего спроса Евросоюза, пишет «Свободная пресса».
Еще одна проблема — «пластиковый налог», который Варшава платит за присутствие на рынке переработанных пластмасс. Только в 2021 году он составил 1,69 млрд злотых (почти $400 млн), по оценкам экспертов, в 2022 году этот налог мог превысить 2 млрд злотых (свыше $460 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru