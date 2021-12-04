В Польше потребовали провести антимонопольное расследование против «Газпрома»

Польша обратилась к Еврокомиссии, потребовав начать антимонопольное расследование против российской компании «Газпром» из-за высоких цен на газ в Европе. Об этом рассказала польский министр климата и окружающей среды Анна Москва в беседе с Biznes Alert.

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По мнению министра, цены на топливо на европейском рынке взлетели из-за российского концерна, и для борьбы с «бесправными действиями „Газпрома"» необходимо увеличить число других поставщиков в пакете импорта. Москва отметила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

Министр считает, что в нынешних условиях важно незамедлительно предпринять шаги, «которые вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка».

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье», — отметила польский министр.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГазГазпромЕврокомиссияПольша
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