В Польше потребовали провести антимонопольное расследование против «Газпрома»

По мнению министра, цены на топливо на европейском рынке взлетели из-за российского концерна, и для борьбы с «бесправными действиями „Газпрома"» необходимо увеличить число других поставщиков в пакете импорта. Москва отметила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

Министр считает, что в нынешних условиях важно незамедлительно предпринять шаги, «которые вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка».

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье», — отметила польский министр.

