В первом квартале 2024 года в Москве выдали три тысячи IT-ипотек
В Москве за первые три месяца 2024 года выдали более трех тысяч льготных IT-ипотек, общая сумма превысила 39,4 миллиарда рублей, рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, эти показатели втрое превысили прошлогодние значения, а спрос на программу повысился с весны прошлого года после изменения условий. Доля IT-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ с начала года составила почти 20% от числа и 28% от объема выданных кредитов.
«Москва остается лидером среди российских регионов по выдаче таких кредитов – на столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44 процентов от их объема. При этом рост интереса московских специалистов к ИТ-ипотеке увеличивается», – отметила она.
Получить такой льготный кредит под пять процентов годовых сегодня могут граждане с 18 до 50 лет, также сокращен срок, который специалисту требуется проработать в компании. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять не менее 150 тысяч рублей, максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Литва готова отправить солдат на Украину
- Депутат Лантратова предложила перенести шествие «Бессмертного полка» на июль или сентябрь
- В Швеции 11 солдат пострадали во время прыжков с парашютом на учениях НАТО
- СМИ: Канье Уэст выступит в Москве 8 июня
- МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко
- Подпольщик Лебедев сообщил о серии ударов по заводам в Киеве
- Украина, Литва и Хорватия вышли в финал «Евровидения»
- Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы
- В США заявили о росте количества сдающихся в плен боевиков ВСУ
- Российские военные уничтожили очередной Bradley
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru