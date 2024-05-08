В первом квартале 2024 года в Москве выдали три тысячи IT-ипотек

В Москве за первые три месяца 2024 года выдали более трех тысяч льготных IT-ипотек, общая сумма превысила 39,4 миллиарда рублей, рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, эти показатели втрое превысили прошлогодние значения, а спрос на программу повысился с весны прошлого года после изменения условий. Доля IT-ипотеки среди всех льготных ипотечных программ с начала года составила почти 20% от числа и 28% от объема выданных кредитов.

«Москва остается лидером среди российских регионов по выдаче таких кредитов – на столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44 процентов от их объема. При этом рост интереса московских специалистов к ИТ-ипотеке увеличивается», – отметила она.

Получить такой льготный кредит под пять процентов годовых сегодня могут граждане с 18 до 50 лет, также сокращен срок, который специалисту требуется проработать в компании. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять не менее 150 тысяч рублей, максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей.

