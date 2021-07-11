В Nord Stream 2 анонсировали окончание строительства «Северного потока-2»
Компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG намерена завершить строительство трубопровода к концу августа.
Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу фирмы-оператора Маттиаса Варнига.
«В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», - цитирует РИА Новости заявление Варнига.
Ранее американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока - 2».
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