В Nord Stream 2 анонсировали окончание строительства «Северного потока-2»

Компания-оператор российского газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG намерена завершить строительство трубопровода к концу августа.

Финишная прямая. Кто еще может помешать «Северному потоку - 2»

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на главу фирмы-оператора Маттиаса Варнига.

«В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», - цитирует РИА Новости заявление Варнига.

Ранее американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против «Северного потока - 2».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТрубопроводРоссияГазопроводСеверный Поток-2
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