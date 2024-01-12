В мясной ассоциации отметили снижение оптовых цен на мясо в РФ на 25%

Оптовые цены на мясо в России, включая свинину и мясо бройлеров, снизились уже на 25% по сравнению с концом 2023 года, следует из мониторинга Национальной мясной ассоциации.

Если на пике цены на карбонат достигали 350-360 рублей за кг, то теперь переработчики могут купить сырье за 280-285 рублей. Килограмм свиней теперь можно купить за 115 рублей.

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Ранее российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур, сообщили в Минсельхозе. Информации об одобренных заявках не приводится. Отмечается, что заявки на такой импорт начали приходить 9 января, за несколько дней они увеличились в пять раз.

В январе в ряде регионов поставки охлажденной курицы в магазины задержались из-за непогоды, пишет РБК со ссылкой на компанию X5 Group. Так, в Самаре из магазинов пропало куриное мясо, куриные бедра и крылья. При этом можно купить свинину и говядину. Куриное мясо исчезло с прилавков магазинов в Челябинске, пишет местное издание 74.ru. В региональном Минсельхозе отрицают проблемы с поставками курятины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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