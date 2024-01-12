В мясной ассоциации отметили снижение оптовых цен на мясо в РФ на 25%

Оптовые цены на мясо в России, включая свинину и мясо бройлеров, снизились уже на 25% по сравнению с концом 2023 года, следует из мониторинга Национальной мясной ассоциации.

Если на пике цены на карбонат достигали 350-360 рублей за кг, то теперь переработчики могут купить сырье за 280-285 рублей. Килограмм свиней теперь можно купить за 115 рублей.