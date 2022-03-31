В МВФ заявили о возможном ослаблении влияния доллара из-за антироссийских санкций

Экономические санкции в отношении России ослабят позиции доллара как ведущей валюты. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью Financial Times.

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По ее словам, радикальные ограничения, введенные после начала российской спецоперации на Украине, могут поспособствовать возникновению небольших валютных блоков.

Как отметила топ-менеджер МВФ, государства накапливают резервы в валютах, с которыми они торгуют с другими странами и которые они заимствуют, пишет Ura.ru.

«Поэтому вы можете увидеть некоторые медленные тенденции к тому, что другие валюты играют большую роль [в резервных активах]», — подчеркнула Гопинат.

Между тем аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут отказаться от международных расчетов в долларах. Однако американская валюта все еще остается доминирующей: с использованием доллара проходит около 88% операций на рынке, пишет РИА ФАН.

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